Gulyás Gergely: Politikai ellenfeleket eltiltani a küzdelemtől, az teljesen eltér 1956 örökségétől

Gulyás Gergely: "A 2026-os választás egy új korszakot nyitott és még rövid idő telt el ahhoz, hogy végleges értékelést tudjunk mondani, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a joggal való visszaélés mértékét tekintve az teljesen egyedülálló, Magyarországon sose gondoltuk azt, hogy embereknek választójogát korlátozni lehet, akik semmi rosszat nem tettek, hanem bírósági ítélet mondja ki a választójog korlátozását, hanem politikai ellenfelet lehet eltiltani a politikai küzdelemből, az idegen mind attól, ami 1956 öröksége."