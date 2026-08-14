Robert C. Castel: "Örömmel osztom meg a hírt, hogy legújabb könyvem, a Ködben rajzolt térképek Erdély után immár Magyarországon is elérhető és online megrendelhető.

Kép forrása: Hetek

Külön öröm számomra, hogy augusztus 25-én este személyesen is találkozhatunk a Szent Pál Akadémián, ahol egy előadással egybekötött közönségtalálkozóra és dedikálásra várjuk az érdeklődőket. Azok számára, akik személyes üzenettel ellátott, dedikált példányt szeretnének, erre is van lehetőség. Egy könyv útja igazán akkor válik teljessé, amikor eljut az olvasóihoz. Remélem, augusztus 25-én sokukkal személyesen is találkozhatom."