A kulisszák mögött: Elek Gábor elárulja a ferencvárosi sikerkorszak titkait!

A HírTV legújabb, Ikon című műsorában a magyar kézilabda egyik legkiemelkedőbb stratégája, Elek Gábor foglal helyet a stúdióban. A kétszeres KEK-győztes és magyar bajnok mesteredző tizenöt éven át irányította a Ferencvárosi TC csapatát, amellyel kitörölhetetlenül beírta magát a sportág történelemkönyvébe.

A beszélgetés során kendőzetlen őszinteséggel mesél a csúcson töltött évtizedekről, a legnehezebb döntésekről és arról a múlhatatlan motivációról, amellyel 2023 nyara óta a MOL Esztergom együttesét vezeti az újabb sikerek felé.