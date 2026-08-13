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A kulisszák mögött: Elek Gábor elárulja a ferencvárosi sikerkorszak titkait!

Kétszeres KEK-győztes, a ferencvárosi kézilabda legendás alakja, aki tizenöt év után most Esztergomban épít birodalmat. Elek Gábor az Ikon legújabb vendége.

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A HírTV legújabb, Ikon című műsorában a magyar kézilabda egyik legkiemelkedőbb stratégája, Elek Gábor foglal helyet a stúdióban. A kétszeres KEK-győztes és magyar bajnok mesteredző tizenöt éven át irányította a Ferencvárosi TC csapatát, amellyel kitörölhetetlenül beírta magát a sportág történelemkönyvébe. 

A beszélgetés során kendőzetlen őszinteséggel mesél a csúcson töltött évtizedekről, a legnehezebb döntésekről és arról a múlhatatlan motivációról, amellyel 2023 nyara óta a MOL Esztergom együttesét vezeti az újabb sikerek felé.

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