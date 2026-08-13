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Kulcsfontosságú döntés jöhet: az Alkotmánybíróság elé került az Alaptörvény módosítása

Az ülés a szokásrend alapján vélhetően 10 órakor már elkezdődött.

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  • Forrás: HírTV
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Ma dönt az Alkotmánybíróság a Fidesz–KDNP négy beadványáról, amelyek az Alaptörvény tizenhatodik és tizenhetedik módosítását érintik. Ide tartozik a köztársasági elnöki megbízatás megszűnése, a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok helyzete, valamint az országgyűlési képviselők és alkotmánybírók korhatárának korlátozása.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász elmondta: ha az Alkotmánybíróság helyt ad a javaslatoknak, az Alaptörvény tizenhetedik módosítása semmissé válik, ha azonban elutasítja a beadványokat, az Európai Bíróság fog döntést hozni.

 

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