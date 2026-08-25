Soros-szervezet az új hatalmi központban?

Itt válik igazán érdekessé a történet. Egy olyan szervezet képviselője kerülhet egy állami, komoly jogosítványokkal rendelkező hivatal vezetői közelébe, amely évek óta a magyar politikai és közéleti viszonyok egyik legkeményebb kritikusa. Ez már nem egyszerű civil kontroll kérdése. Ez arról szól, hogy mekkora befolyást kaphat egy politikailag aktív NGO egy állami intézmény működésére.

És van egy kellemetlen kérdés, amit nem lehet megkerülni: ha egy ilyen hivatal valóban „mindenki felett” álló vagyonellenőrző szerepet kap, ki ellenőrzi majd azokat, akik az ellenőrzőket kiválasztják és irányítják?