Túl van a műtéten a katapultált pilóta

A balesetet szenvedő vadászbombázó rakétákkal és lőszerrel, valamint teljes üzemanyagtartállyal repült, mikor kiderült, hogy baj van. A pilóta a lakott terület fölül még elvitte a gépet és a honvédség területén landolt, ekkor katapultált. A pilótát mentőhelikopterrel a Honvédkórházba szállították. A kivizsgálás után az orvosok megállapították, hogy a pilóta a katapultálás közben gerincsérülést szenvedett.



Kedden délelőtt pedig meg is műtötték a vadászpilótát, akinek a teljes felépülése várható - jelentette be közösségi oldalán a honvédelmi miniszter.