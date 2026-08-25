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Túl van a műtéten a katapultált pilóta

Sikeresen megműtötték pilótát, aki tegnap gyakorlatozás közben lezuhant a gépe Szolnok térségében és katapultált. A budapesti Honvédkórház orvosai végezték el a gerincsérülés miatti beavatkozást. A Gripen-gép balesete miatt, foglalkozás körében elkövetett, gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt tettek bejelentést a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrkapitányságra.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A balesetet szenvedő vadászbombázó rakétákkal és lőszerrel, valamint teljes üzemanyagtartállyal repült, mikor kiderült, hogy baj van. A pilóta a lakott terület fölül még elvitte a gépet és a honvédség területén landolt, ekkor katapultált. A pilótát mentőhelikopterrel a Honvédkórházba szállították. A kivizsgálás után az orvosok megállapították, hogy a pilóta a katapultálás közben gerincsérülést szenvedett. 
 

Kedden délelőtt pedig meg is műtötték a vadászpilótát, akinek a teljes felépülése várható - jelentette be közösségi oldalán a honvédelmi miniszter.

 

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