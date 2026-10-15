Lebontott védvonalak: a gyermekvédelmi törvény módosítása után szabad az út a legkisebbekhez

A parlamenti szavazást követően azonnal a figyelem középpontjába került a gyermekvédelmi törvény módosítása, amely körül éles politikai és jogi vita bontakozott ki. Miközben a kabinet vezetése azt hangoztatta, hogy a jogszabály csupán technikai pontosításokat tartalmaz, a gyakorlatban alig telt el néhány nap, és máris megtartották az első érzékenyítő foglalkozást kisiskolásoknak. A döntés hátterében a nemzeti oldal képviselői szerint nem szakmai megfontolás, hanem egyértelmű politikai alku áll, amelynek eredményeként a Tisza-kormány feladta az eddigi szigorú védelmi garanciákat.

A gyermekvédelmi törvény módosítása és a lebontott tilalmak anatómiája

A kormánypárti kommunikáció igyekszik elbagatellizálni a változtatás jelentőségét. Magyar Péter azzal védekezett, hogy az új szövegben nincsenek nevesítve az ideológiai mozgalmak, így a szabályozás valójában szigorodott. A jogi logika azonban pontosan az ellenkezőjét mutatja: a jogalkotó nem új fogalmak bevezetésével, hanem a korábbi egyértelmű tiltó rendelkezések eltávolításával ért el fordulatot. Ahogy a konzervatív elemzők rávilágítottak, a jogrendszerben az alapelv világos: amit a jogszabály nem tilt kifejezetten, azt megengedi, vagyis a tilalom eltörlése maga a meghívólevél. Az iskolákban megjelenő érzékenyítő foglalkozás nem véletlen epizód, hanem a jogszabályi hézag közvetlen következménye. A politikai folyamat legfőbb tanulságai:

A hatályon kívül helyezett passzusok révén a hatalom jelképesen lecsavarozta a zárat az iskolák kapujáról, teret engedve az ideológiai csoportoknak. A nemzetközi szervezetek és Brüsszel nyomása, valamint a visszatartott uniós források elérése közvetlenül alakította a jogalkotási irányt. A szülők jogait érintő változtatásokat a kormányzat adminisztratív pontosításként igyekszik beállítani a választók előtt.

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