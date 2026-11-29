Két feljelentés és 3 milliárd pályázat nélkül: Nagy Ervin is bajba kerülhet?
Éles kérdést vet fel a Sajtóklub a kulturális pénzosztás kettős mércéjéről. Miközben Hankó Balázs letartóztatásban van, Nagy Ervin nyílt pályázat nélkül döntött közel hárommilliárd forintról, amiből már két feljelentés is lett.
A Sajtóklub adása éles kérdést tesz fel: miért más a mérce a kultúrában? Miközben Hankó Balázs februárig letartóztatásban marad az NKA-ügyben, Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forintról döntött nyílt verseny nélkül. A pályázat nélküli kulturális támogatás körül két feljelentés született, így Tarr Zoltán kifizetés előtt felülvizsgáltatja az eljárást. A tárca szakmai egyeztetésre hivatkozik; a feljelentés nem bizonyít bűncselekményt, de a lista és az indoklás közzététele indokolt.
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