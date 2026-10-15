Magyar Péter szerint nem LMBTQ-jog, de a korábbi tilalmak már nincsenek benne

A gyermekvédelmi törvény módosítása kapcsán Magyar Péter azt mondta, az LMBTQ-jogok nem kerültek be a jogszabályba, és a 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítása külön ügy. A szöveg valóban nem használ ilyen kifejezést, viszont kikerültek a homoszexualitást és nemváltást nevesítő korábbi tilalmak. Közben az Újpetrei Általános Iskola adott helyet egy iskolai érzékenyítő foglalkozásnak, ami újra előhozta a szülői jogok kérdését. Parlament

Gyermekvédelmi törvény módosítása: az időrend két külön történetet mutat

Az uniós időrend nem igazolja, hogy a 4,2 milliárdot a keddi szavazásért oldották fel: a Bizottság már szeptember 23-án javasolta ezt, közbeszerzési és korrupcióellenes reformokra hivatkozva. Külön eljárásban ugyanakkor továbbra is maradtak befagyasztott források az LGBTIQ- és gyermekvédelmi ügyek miatt. Az újpetrei program nyilvános leírása pályaorientációról és nemi szerepekről szól, nem bizonyítja, hogy nemváltásról vagy homoszexualitásról oktattak.