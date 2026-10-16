Szülői jogokért tüntetnek az Oktatási Hivatal előtt

A szülői jogok mellett demonstrálnak az Oktatási Hivatal előtt, miután az Újpetrei Általános Iskola alsósainak az Emberség Erejével tartott programot. A tiltakozók az iskolai foglalkozások átláthatósága, az életkornak megfelelő oktatás és az újpetrei iskolai foglalkozás körül felmerült szülői tájékoztatás miatt vonulnak utcára. A demonstrációt a Dobbanjon Mozgalom péntek 17 órára hirdette meg. ORIGO

Szülői jogok: nem ugyanarról beszél az iskola és minden érintett

Az iskola szerint pályaorientációs program zajlott, amelyen nem került szóba szexualitás, nemi irányultság vagy identitás; az alapítvány szerint a játék a pályaválasztást korlátozó nemi sztereotípiákról szólt. Egy érintett szülő viszont azt állította: előzetesen csak a pályaorientációs napról tudtak, a meghívott szervezetről nem. Márkus Hanna az Oktatási Hivatal elől jelentkezik, ahol azt kérdezi a demonstrálóktól, milyen változást várnak.