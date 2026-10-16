Vesetranszplantáció: Nagy mértékben lerövidülhet a várakozási idő

Olyan párok is cserélhetnek egymás között szervet, akik valamilyen okból korábban ezt nem tehették meg. Magyarországon régóta ismert és jól futó program az élődonoros vesetranszplantáció, amikor közeli hozzátartozó vagy a közvetlen hozzátartozótól egy vesebetegségben szenvedő beteg kaphat vesét. A idegen párok közötti keresztdonációt engedélyező új jogszabály következtében az eddig évekig álló várólista nagy mértékben lerövidülhet, akár hetekre vagy hónapokra – mondta el Dr. Szijártó Attila, a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika igazgatója a HírTV Radar című műsorában.

Új jogszabályi feltétel

Eddig országosan kellett összepárosítani a betegeket és donorokat. Ehhez a négy transzplantációs centrum együttműködése, közös program és számítógépes párosításra volt szükség.

Mindez korábbiakban közvetlen élettársi kapcsolatot, vagy családi kapcsolatot, vagy legalább érzelmi rokonságot feltételezett. Az új jogszabályi feltétel viszont lehetőséget teremt arra, hogy megfelelő immunológiai háttérrel és megfelelő egyezéssel idegen emberek szerveket adhassanak egymásnak.

A korábbi szabályok csak két donor-beteg pár cseréjét engedték, egyetlen intézményben. Ez szűkítette a megfelelő párosítások lehetőségét. A 2025. július 17-én hatályba lépett módosítás azonban több pár összekapcsolását és több centrum részvételét is lehetővé tette.

A műtéteket összehangoltan, egy időben kell végezni, a donor ugyanis bármikor visszavonhatja a beleegyezését. Ez komoly szervezést igényel, de ez a követelmény a módosítás után is megmaradt.

