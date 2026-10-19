Saját házában gyártotta a kristályt a dunakeszi férfi

Saját házában gyártotta a kristályt egy 29 éves dunakeszi férfi. A droghoz szükséges vegyi anyagokat Lengyelországból rendelte, de a legutóbbi szállítmánnyal már a rendőrök is megérkeztek. A házkutatás során egy droglabor nyomaira bukkantak, és több millió forint készpénzt is lefoglaltak.

A 29 éves férfit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Az NNI azonban nemcsak a drogkereskedőket, hanem az illegális üzletből származó vagyont is igyekszik felkutatni.

A dunakeszi férfi elfogása csak egy a Nemzeti Nyomozó Iroda közelmúltbeli akciói közül. A kábítószer-kereskedelem elleni harcban egyre nagyobb szerepet kap a külföldi hatóságokkal való együttműködés.