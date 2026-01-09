Dömötör Csaba: Amikor a liberális baloldali elit tagja botrányba keveredik sosem engednek vitát

Nincs világos kép arról, hogy az Európai Bizottság elnöke, illetve más háborús héják, milyen egyeztetéseket folytatnak - közölte Dömötör Csaba, miután beperelték Ursula von der Leyen Európai Bizottság elnökét fegyver ipari ügyei miatt. A Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta alapvető igénye lehet minden európai állampolgárnak, hogy nagyobb legyen az átláthatóság az Európai Unióval szemben. Dömötör Csaba rámutatott, amikor egy balliberális elit politikus kerül botrányba, nem engednek vitát.