Mindent oda kell adni Ukrajnának. Ezt az odesszai egyetem egyik professzora mondta egy Telegram-csatorna műsorában.

Nem ez az első ilyen követelőzés és fenyegetés.

Kedden egy ukrán politológus vetette fel, hogy az Európai Uniónak meg kellene fosztani Magyarországot a vétójogától, mert Budapest akadályozza a közös döntéseket. Borisz Tizengauzen azt mondta, hogy Orbán Viktor az Unió nyakába ült és a lábát lóbálja, miközben Brüsszel az Oroszország elleni háborúra készül.