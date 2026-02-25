Meg kell érteniük a közép-kelet-európai embereknek, hogy nem szabad mindent maguknak akarni, hanem amit csak lehet, oda kell adni Ukrajnának. Ezt nyilatkozta egy ukrán politikai elemző egy Telegram-csatornán, az orosz olajszállítások akadályozásáról, és a magyar illetve szlovák válaszlépésekről. A követelések mellett számos ukrán szakértő és véleményformáló fenyegette meg Magyarországot az elmúlt hetekben.
Mindent oda kell adni Ukrajnának. Ezt az odesszai egyetem egyik professzora mondta egy Telegram-csatorna műsorában.
Nem ez az első ilyen követelőzés és fenyegetés.
Kedden egy ukrán politológus vetette fel, hogy az Európai Uniónak meg kellene fosztani Magyarországot a vétójogától, mert Budapest akadályozza a közös döntéseket. Borisz Tizengauzen azt mondta, hogy Orbán Viktor az Unió nyakába ült és a lábát lóbálja, miközben Brüsszel az Oroszország elleni háborúra készül.