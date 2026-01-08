Nagy István szerint Brüsszel végleg elvenné a gazdák jövőjét

Nagy István elmondta, a gazdák olyan fokú hátrányt szenvednek az Európai Bizottság elnöke miatt, amit nem lehet eltűrni. Első ciklusa alatt az úgynevezett zöld intézkedések miatt a gazdák elvesztették versenyképességüket. A második alatt pedig létrejött az Ukrajnával történő gazdasági megállapodás. Ennél azonban súlyosabb az, hogy most egy egységes alapba akarják foglalni a forrásokat. Ezáltal pedig lényegében felszámolni az önálló és független közös agrárpolitikát.