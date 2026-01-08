Újabb perrel néz szembe Ursula von der Leyen

Az ügy már az Európai Unió Törvényszékén van, ám nem ez volt az első ehhez hasonló botránya von der Leyennek. Németh Andrea összefoglalója Brüsszelből.

Újabb perrel néz szembe Az Európai Bizottság elnöke. A testület elnöke átláthatósági kötelezettségének megsértésével lett vádolva egy német európai parlamenti képviselő, Fabio De Masi által. A képviselő szerint ugyanis Ursula von der Leyen nem adott teljes körű tájékoztatást a védelmi ipar szereplőivel folytatott kapcsolatairól. A kereset formálisan nem Von der Leyen személye ellen irányul, hanem magát az Európai Bizottságot célozza, ám a képviselő azt állítja: az elnök nem tett eleget annak a szerződésben rögzített kötelezettségének, amely szerint válaszolnia kell az Európai Parlament hivatalos megkereséseire. A képviselő hangsúlyozta a bizottsági elnök tájékoztatásai során mindössze néhány eseményt nevezett meg, más esetekben általános hivatkozásokkal élt, a konkrét kommunikációs adatok pedig hiányoztak.

A független képviselő úgy fogalmazott: ez a taktika és homályos fogalmazásmód az elnökasszony tipikus fegyvere. Von der Leyent korábban már több alkalommal is érte kritika a rá is vonatkozó átláthatósági követelményének be nem tartása miatt. Májusban az uniós bíróság jogellenesnek minősítette, hogy a Bizottság visszatartotta a Pfizer-vezérrel váltott üzeneteket, korábban pedig német védelmi miniszterként is felmerült a közpénzekkel való gazdálkodásában a visszaélés gyanúja. A mostani keresetet ellene még tavaly karácsony előtt nyújtották be, az ügyről szerdán számolt be először a német hírügynökség.