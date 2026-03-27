Diplomáciai feszültség: Trump bírálja az iráni hozzáállást

Az Egyesült Államok 10 napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. A béketárgyalások körül teljes a bizonytalanság: Donald Trump szerint mégsem haladnak jól az egyeztetések a korábbi optimizmus ellenére, de Irán mindenképpen tárgyalni akar, mert már nem tud védekezni. Teherán nyilvánosan nem reagált a 15 pontos amerikai tűzszüneti követelésre.

Tárgyalni akarnak, mert szétvertük őket.



Így értékelte az amerikai elnök az iráni háború legújabb szakaszát. Donald Trump néhány napja még arról beszélt, hogy nagyon jól haladnak a béketárgyalások, és Irán beleegyezett az atomprogramjának feladásába. Az elnök most azt mondta, nem elégedett a tárgyalások menetével, és hogy Iránnak két héttel ezelőtt kellett volna ilyen igyekvőnek lennie.

Az orosz elnök Moszkvában arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború hatása már most is közelít a Covid-járványéhoz, és hogy az egész világ fejlődését visszaveti.