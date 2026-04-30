Egy telefonhívás, ami mindent megváltoztathat? Putyin és Trump egyeztetett

Telefonon egyeztetett az orosz és az amerikai elnök. A beszélgetés során Vlagyimir Putyin egy átmeneti tűzszünet lehetőségét vetette fel a május 9-ei, győzelmi napi ünnepség idejére, amennyiben Ukrajna is hasonló lépést tesz. A beszámolók szerint Donald Trump támogatta a felvetést. Vlagyimir Putyin emellett azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy az ünnepség napjára terror-cselekményeket készítene elő, és azt állította, hogy az európai szereplők a háború elhúzásában érdekeltek.