Amikor a valóság arcon csapja a Telexet: Így égtek be az adásban

Néha a valóság akkorát üt, hogy a fal adja a másikat, különösen a körúton belüli buborékban. A Telex újságírója azt hitte, most majd egy jót kuncoghatnak a kormányfőn, de a fagyi csúnyán visszanyalt. Kínos mosollyal az arcán ironizálni próbált a miniszterelnök washingtoni látogatásával kapcsolatban, de Zsiday Viktor közgazdász nem volt vevő az olcsó poénkodásra. A stúdióban a saját vendége tette helyre a meglepett riportert, aki vélhetően nem ehhez szokott. A szakember egyértelművé tette: Orbán Viktor az elmúlt években megkerülhetetlen világpolitikai tényező lett. Bármennyire is fáj ez a baloldalon, a tények makacs dolgok.