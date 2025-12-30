Vége a színjátéknak: Kéri László kikotyogta, hova tartozik valójában a Tisza Párt

Úgy tűnik, Magyar Péter hiába bújik a "középre állás" álarca mögé, a régi elvtársak átlátnak a szitán. A Tűzfalcsoport találata szerint Kéri László, a baloldal örökös orákuluma a HVG podcastjében rántotta le a leplet a nagy titokról: szerinte a Tisza Párt programja köszönőviszonyban sincs a jobboldalisággal. A politológus, aki évtizedek óta magyarázza a baloldali bizonyítványt, most lelkesen elemezte a párt 21 pontját, és diadalmasan közölte: ebből 12 vegytiszta baloldali követelés. Ez a régi baloldali elit visszatérése, csak most éppen nem vörös szegfűvel, hanem Tisza-logóval a gomblyukban próbálják eladni ugyanazt a portékát a gyanútlan választóknak.