Komment - Mennyire nehéz nemet mondani a nagytőkének?

A Komment mai adásának vendégei: Huth Gergely a Pesti Srácok főszerkesztője, Pindroch Tamás az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Nagy Attila Tibor politikai elemző, Hegyi Gyula korábbi európai parlamenti képviselő. Műsorvezető: M. Kovács Róbert.
Miközben még tart a hétvégi évértékelők utózöngéje, már tudjuk, hogy jön az újabb Békemenet és azt is, hogy újabb vallomásra késztető mondatokkal frissült az ikonikus drogtanya képét mutató radnaimark.hu oldal. Eközben pedig újabb ukrajnai botrány robbant ki, 100 millió dolláros eltűnt tételekkel.