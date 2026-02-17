Komment - Mennyire nehéz nemet mondani a nagytőkének?

Miközben még tart a hétvégi évértékelők utózöngéje, már tudjuk, hogy jön az újabb Békemenet és azt is, hogy újabb vallomásra késztető mondatokkal frissült az ikonikus drogtanya képét mutató radnaimark.hu oldal. Eközben pedig újabb ukrajnai botrány robbant ki, 100 millió dolláros eltűnt tételekkel.