Vadat s halat mi jó falat - mi szem-szájnak ingere

Hungarikum játszótér, nyitott porta programok gyerekekkel, népi hagyományok, kolbász es hurka töltés, csörögefánk Vashosszúfaluból, de Őriszentpéter, Pácsony es számos Vas Vármegyei település vett részt a Vas Vármegyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny két napján Győrváron, ahol határon túli településeket látnak vendégül.
Hajnalban már ropog a tűz, gőzölögnek az üstök és készül a hurka, kolbász. A két napos böllérfesztiválon nemcsak az ízek, hanem a hagyomány is főszerepet kapott.
Ez a rendezvény azonban több, mint egy disznótor. Találkozás. Közösség. Összetartozás.
A határon túli csapatokat több napon keresztül látják itt vendégül, őket pénteken köszöntötték a disznóvágást megelőző díszvacsorán.