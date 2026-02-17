Vadat s halat mi jó falat - mi szem-szájnak ingere

Hajnalban már ropog a tűz, gőzölögnek az üstök és készül a hurka, kolbász. A két napos böllérfesztiválon nemcsak az ízek, hanem a hagyomány is főszerepet kapott.



Ez a rendezvény azonban több, mint egy disznótor. Találkozás. Közösség. Összetartozás.

A határon túli csapatokat több napon keresztül látják itt vendégül, őket pénteken köszöntötték a disznóvágást megelőző díszvacsorán.