Orbán Viktor lerántotta a leplet: Kiszivárogtak a „müncheni paktum” titkos részletei

Orbán Viktor rámutatott: Németország támogatja a Tiszát, és a megállapodásuk része, hogy az új kormány feladja Magyarország vétójogát, részt vállal Ukrajna finanszírozásában és támogatja az ország uniós csatlakozását is.

Ezzel szemben az amerikai adminisztráció azt szeretné, ha folytatódna a nemzeti patrióta kormányzás Magyarországon

- hangsúlyozta a kormányfő.

