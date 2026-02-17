NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor lerántotta a leplet: Kiszivárogtak a „müncheni paktum” titkos részletei

Orbán Viktor lerántotta a leplet: Kiszivárogtak a „müncheni paktum” titkos részletei

A Tisza Párt három dologban is megegyezett a németekkel a müncheni paktumban - erről a miniszterelnök beszélt országjárásának sümegi állomásán.

  1 órája
  Frissítve: 54 perce
Orbán Viktor rámutatott: Németország támogatja a Tiszát, és a megállapodásuk része, hogy az új kormány feladja Magyarország vétójogát, részt vállal Ukrajna finanszírozásában és támogatja az ország uniós csatlakozását is. 

Ezzel szemben az amerikai adminisztráció azt szeretné, ha folytatódna a nemzeti patrióta kormányzás Magyarországon 

- hangsúlyozta a kormányfő.
 

 

