Klánok, terror és párhuzamos társadalmak – A Migrációkutató Intézet igazgatójának elemzése

Miközben Brüsszel a 2026-ban életbe lépő migrációs paktummal próbálja konszolidálni a helyzetet, a szakértők szerint a „menedékvárosok” és a párhuzamos társadalmak már most olyan biztonsági kockázatot jelentenek, amely polgárháborús közeli állapotokkal fenyegeti a nyugati nagyvárosokat.

Marsai Viktor rávilágított a döbbenetes számokra:

számos nyugat-európai országban a külföldi születésűek aránya már meghaladja az amerikai átlagot (15%), ami alapjaiban írja át a társadalmi kohéziót. A szakértő cáfolta a liberális optimizmust, kiemelve, hogy bár a nagy volumenű terrortámadások száma csökkent, a hatóságok

évente több száz potenciális merénylőt fognak el.

Marsai kitért a 2026 júniusában életbe lépő uniós migrációs paktumra, amely kötelező elosztási mechanizmust és „veszélyhelyzeti” kvótákat vezetne be, amit Magyarország következetesen elutasít.

Az adás második felében Sayfo Omar, Migrációkutató Intézet kutatási vezetője érkezett a stúdióba, hogy az iráni nukleáris tárgyalások és a közel-keleti stabilitás összefüggéseit elemezze, rávilágítva, hogy egy iráni válság újabb beláthatatlan menekülthullámot indíthat el Európa felé.