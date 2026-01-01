Magyarország nem akar „megmenteni” más országokat, hanem meg akarja őrizni a saját kulturális és társadalmi rendjét

Magyarország arra törekszik, hogy minden olyan párttal együttműködjön, amely ellenzi a migrációt, és nem szeretné elkövetni azokat a hibákat, amelyeket Nyugat-Európa elkövetett a bevándorlással kapcsolatban. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója Winston Marshallnak. Orbán Balázs a műsorban úgy fogalmazott, hogy véget ért a liberális, globalista korszak, és következik a nemzetek önálló stratégiáinak időszaka.
"Természetesen minden migrációs hullám más, de egy dolog biztos: az elmúlt 30 év migráció Nyugat-Európában negatív hatású volt. Párhuzamos társadalmak alakultak ki és nő a szociális feszültség. A bevándorlás nem jár gazdasági haszonnal sem, de közben nincs elég erőforrás az ún. őshonos lakosok, a többségi társadalom tagjainak támogatására. Ezért mi, magyarok, ellenezzük azt a migrációt, amit a bevándorlás a mai Európában jelent." - mondta interjújában Orbán Balázs.