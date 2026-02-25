Deutsch Tamás kőkemény felszólítása Magyar Péternek a fideszes aktivista megverése után

„A politikai hergelés fizikai erőszakba torkollott, és ezért Magyar Péter viseli a felelősséget” – jelentette ki Deutsch Tamás a legutóbbi incidens kapcsán. A fideszes politikus szerint a budapesti plakátrongálás során elkövetett brutális támadás egy újabb „vörös vonal” átlépését jelenti a magyar közéletben.
Deutsch Tamás hangsúlyozta, hogy miután az aktivistát ököllel megütötték és a földön is megrugdalták, a verbális agresszió szintet lépett, ezért felszólította Magyar Pétert, hogy fejezze be az indulatok szítását és a gyűlöletkeltést.