NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

17 év után újra sorkötelesek a horvátok

Horvátországban az év elején megkezdték a sorkatonák behívását. Az ország parlamentje ősszel döntött úgy, hogy 17 év után visszaállítják a kötelező katonai szolgálatot. Jelenleg 16 európai országban hívják be kötelezően a fiatalokat a hadseregbe.

Vágólapra másolva!

"Az alapvető ok a jelenlegi biztonsági helyzet. De nagyon lényeges az is, hogy nagyon hiányzott a tartalékosok jelenléte.  Az elmúlt 17 évben kb.  300 ezer fiatal nem kapott semmiféle katonai kiképzést. A kormány pedig fontosnak tartotta, hogy a fiatalok kapjanak valamilyenfajta alapkiképzést." -mondta  Drago Horvat, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja. 

A sorkatonaság visszaállításával sokan egyetértenek Horvátországban, de értelmetlennek tartják a mindössze kéthónapos kötelező szolgálati időt.

 

Továbbiak a témában