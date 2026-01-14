17 év után újra sorkötelesek a horvátok

"Az alapvető ok a jelenlegi biztonsági helyzet. De nagyon lényeges az is, hogy nagyon hiányzott a tartalékosok jelenléte. Az elmúlt 17 évben kb. 300 ezer fiatal nem kapott semmiféle katonai kiképzést. A kormány pedig fontosnak tartotta, hogy a fiatalok kapjanak valamilyenfajta alapkiképzést." -mondta Drago Horvat, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja.

A sorkatonaság visszaállításával sokan egyetértenek Horvátországban, de értelmetlennek tartják a mindössze kéthónapos kötelező szolgálati időt.