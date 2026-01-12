A baptisták utcai megkereső szolgálata és a krízisautó folyamatosan járja a várost

A rendkívüli hideg és a tartós havazás idején a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai megerősített utcai jelenléttel segítik a fedél nélkül élő embereket Budapesten. Az utcai megkereső szolgálat és a krízisautó folyamatosan járja a várost, különösen a forgalmas közterületeket, ahol a munkatársak és önkéntesek forró teával és takaróval, alapvető ellátással keresik fel a legnagyobb szükségben lévőket. A Baptista Szeretetszolgálat üzemelteti a főváros második legnagyobb hajléktalanok ellátásáért felelős intézményhálózatát. Mindenkinek jut hely a melegben, fedél alatt, rendelkezésre állnak szabad férőhelyek az extrém időjárásban veszélyeztetettek számára.