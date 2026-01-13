A brüsszeli héják már a ravaszon tartják az ujjukat, de Orbán Viktor beintett nekik

Orbán Viktor legfrissebb bejegyzésében nem kertelt, és a diplomáciai bikkfanyelv helyett a nyers valósággal szembesítette követőit: a brüsszeli terv elkészült, és a célkeresztben mi vagyunk. A nyugati elit, amely lassan már a reggeli kávéjához is puskaport kever, Magyarországot háborúba sodorná, nem törődve a következményekkel. De van egy apró porszem a gépezetben, mégpedig a nemzeti kormány, hiszen a Fidesz a biztos választás a béke és a káosz közötti útelágazásnál. Egyedül mi merünk nemet mondani Brüsszelnek, miközben az ellenzék már csomagolná a sisakokat. Ez nem riogatás, ez a való világ, ahol a józan ész az utolsó védvonal a birodalmi őrülettel szemben.

Birodalmi álmok vs. Magyar valóság

Szinte látjuk magunk előtt, ahogy a brüsszeli üvegpaloták légkondicionált irodáiban a jól fésült bürokraták a homlokukat ráncolják, mert Budapestről megint egy határozott "nem" érkezett a legújabb öngyilkos ötletükre. Nehéz lehet megérteni ott, ahol a valóságot Excel-táblákban és ideológiai brosúrákban mérik, hogy egy ezeréves nemzet nem kíván ágyútöltelék lenni mások geopolitikai sakkg partijában. A miniszterelnök posztja kristálytiszta üzenet: a háborús vonat elindult, a jegyeket kiosztották, de mi köszönjük szépen, nem szállunk fel. Az egyetlen akadály mi vagyunk – és büszkék vagyunk rá. Aki pedig azt hiszi, hogy a dollárbaloldal megvédené az országot, az valószínűleg a fogtündérben is hisz még. A választás tétje egyszerű: vagy mi döntünk a sorsunkról, vagy döntenek helyettünk azok, akiknek Magyarország csak egy feláldozható gyalog a táblán.