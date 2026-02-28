Kocsis Máté: Pofátlanság elvitatni, hogy a keleti szomszédságunkban háború dúl

Azért azt elvitatni, hogy egyrészt a keleti szomszédunkban háború dúl , minimum pofátlanság, és azt is elvitatni, hogy az európai vezetők folyamatosan a háborúról beszélnek, arról beszélnek, hogy 2029, 2030-ban Európának már háborúba kell lépnie.
Éppen Ruszin-Szendi Romulusz pártjának európai pártcsaládjának vezetője, Manfred Weber mondta Zágrábban két héttel ezelőtt, hogy azon dolgoznak, hogy az európai fiatalokat, európai címer alatt vigyék az ukrán frontra, tehát valakinek van ennyi esze van, mint Ruszin-Szendinek, vagy ennyire hülyének nézi az embereket.