Aktuális hóhelyzet az országban

Havazás és hófúvás nem várható, ónos eső azonban szórványosan még lehet. Mukics Dániel ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a Dunán a jégzajlás miatt továbbra is tilos a kishajók, csónakok és vízi sporteszközök közlekedése, a Tiszán pedig szerdától teljes hajózási zárlat lépett érvénybe.

A januári havazás komoly kihívást jelent Debrecenben is: eddig több mint 25 centiméter hó hullott a városban. A városüzemeltetés 24 órás ügyeletben dolgozik.

Borsosberényben a rendőrség segítségével jutott el a szomszédos településen élő rokonaihoz egy 45 éves, egyedül élő férfi, aki korábban visszautasította az önkormányzat segítségét. A férfi napokig fűtetlen lakásban tartózkodott, így akart spórolni.

Több közlekedési baleset is történt Észak-Magyarországon, ahol délután még ónos szitálás is nehezítette a közlekedést. A térségből Mihály Bence tudósított.

A rendőrség arra kér mindenkit, hogy akár a lakókörnyezetében, akár a közlekedésben találkozik rászorulóval, hívja a 112-es segélyhívót.