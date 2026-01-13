Brüsszel retteg és zsarol: Befagyasztották a pénzeket, hogy a Tiszát tolják?

Hivatalossá vált a nagy nap: Sulyok Tamás köztársasági elnök döntése értelmében április 12.-én járulunk az urnákhoz, hogy eldöntsük hazánk sorsát, vagyis megtörtént az országgyűlési választás időpontját rögzítő bejelentés. Orbán Viktor miniszterelnök reakciója tűpontos volt: ez a biztos választás a szuverenitás és a béke mellett. A Nézőpont Intézet legfrissebb felméréséből azonban nemcsak a kormánypártok stabil, 7 százalékpontos előnye látszik, hanem az is, hogy a Tisza Párt lufija kezd leereszteni. Éppen ezért Brüsszel pániküzemmódba kapcsolt: az Euronews információi szerint szándékosan jegelik a magyar ügyeket és a kifizetéseket, hogy ezzel is a baloldali bábjaikat segítsék. A brüsszeli bürokraták azt hiszik, ha visszatartják a pénzt és csendben maradnak a migrációs bírságról, azzal becsaphatják a magyar választókat, de ez a cinikus hallgatás többet mond minden szónál.