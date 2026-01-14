NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Háborúellenes petíciót indított a Női Digitális Polgári Kör

Szóljanak a nők a béke hangján! - Hívta fel a figyelmet a Női Digitális Polgári Kör petíciójára Szentkirályi Alexandra.

A kormánypártok fővárosi frakcióvezetője elmondta: a nők tudják, hogy a háború az otthonokban pusztít először. Mert ahol egy apa nem tér haza, egy anya egyedül marad, vagy egy gyermeknek túl korán kell felnőnie. A fővárosi frakcióvezető politikai oldalaktól függetlenül arra kéri a nőket, hogy álljanak ki a béke mellett. A petíciót a női digitális polgári kör weboldalán lehet aláírni.

 

