Itt a vörös vonal: Orbán Viktor bejelentette, mi történik 2026-tól a határon

A kormány álláspontja sziklaszilárd és megváltoztathatatlan a jövőt illetően. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy Magyarország nem lesz bevándorló ország, bármekkora is a külső nyomás. A miniszterelnök bejelentette, hogy hazánk nem fogja végrehajtani a brüsszeli migrációs paktumot. Hiába várnák el 2026 júniusától a szabályok alkalmazását, mi nem engedünk. Nem veszünk át egyetlen nyugat európai országtól sem illegális bevándorlókat. A 23 ezer kérelem elbírálása migránstáborok létrehozását jelentené. Ezt a tervet azonban a magyar kormány teljes egészében elutasítja. A határvédelem rendje marad, a biztonságból nem engedünk.