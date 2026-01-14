Középiskolásoknak szóló program indul a HSUP keretében

A Napindítóban két diák is bemutatta projektjét:

Molnár Donát, a Piarista Gimnázium diákja. A programban a SwidHeat projekttel vett részt. A Swidheat a jelenlegi gázüzemű kemping ételmelegítő kiváltására egy könnyebb, kisebb, biztonságosabb és költséghatékonyabb akkumulátoros kemping ételmelegítőt fejleszt.

Fábián Zsombor, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium diákja. A programban a Sonetta projekttel vett részt. A Sonetta egy olyan projektmenedzseri platformot fejleszt, amely akár oktatási, akár munkahelyi rendszerbe is beilleszthető. Egy projektmenedzseri alkalmazás, amely kifejezetten KKV-kra specializálódik.