Mosolyogva érkezett a tárgyalóterembe az antifa-támadások egyik vádlottja

Bilincsben, vezetőszáron, de mégis mosollyal az arcán érkezett a tárgyalóterembe az antifa-támadások egyik vádlottja, Simeon Ravi Trux, aki nemtelennek vallja magát és Maya T. a mozgalmi neve.

Szélsőbaloldaliak egy csoportja 2023 februárjában támadt rá ártatlan emberekre Budapesten. A vádhatóság szerint ezeken a felvételeken az látható, hogy az antifák - köztük a most bíróság elé állított német vádlott - hátulról rohamozták meg áldozatukat. Viperával, gumikalapáccsal brutálisan összeverték a földön fekvő sértettet. A bírósági tárgyaláson orvosszakértőt hallgattak meg. Elmondása szerint az antifa-támadások után lefoglalt eszközök alkalmasak voltak olyan sérülések okozására, amilyeneket az áldozatok testén találtak. Továbbá a tárgyaláson lejátszották azt a hangfelvételt is, amelyen a Bank utcai orvtámadás egyik áldozata, Fábián Orsolya sírva hívta a mentőket a véres támadás után. Csökkent a baloldali szélsőségeket támogatók száma is, az előző tárgyalásokhoz képest jelentősen kevesebben jelentek meg.

Január 19-én ügyészi, 22-én pedig védői perbeszéddel folytatódik a tárgyalás. Elsőfokú ítélethirdetés február 4-én várható, addig biztosan rácsok mögött lesz a vádlott. Nem úgy, mint az ügyben elhíresült társa, Illaria Salis. Az olasz antifa nő úgy menekült meg a végrehajtás elől, hogy hazájában EP-képviselői mandátumot szerzett, így a mentelmi joga miatt kiengedték a magyar börtönből.