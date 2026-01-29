Önmérsékletet és szakmai vitát sürgetett a KDNP frakcióvezetője Miskolcon

Önmérsékletre, nyugalomra, szakmai vitákra van szükség és nem gyűlölködésre kell építeni a kampányt – figyelmeztetett a KDNP frakcióvezetője a párt országjárásának miskolci állomásán.

Simicskó István úgy fogalmazott: a Tiszások részéről tapasztalt agresszív viselkedés nem fér bele abba a keresztény kultúrkörbe, amiben élünk. A találkozón beszámoltak arról, hogy a hatmilliárd forintnyi kormányzati támogatás eredményeként a Diósgyőri Acélművek területe többségi önkormányzati tulajdonba kerülhet.

Arról is szó esett, hogy másfél milliárdos támogatásból zajlik a Miskolctapolcai Barlangfürdő felújítása, és minden esély megvan arra, hogy már az idén turistákat fogadjon a létesítmény.