Iskolapadból a természetbe: magyar és osztrák diákok extrém gyalogtúrája

Hosszú kilométerek, téli táj és közös cél – pénteken magyar és osztrák diákok vágtak neki egy határokon átívelő gyalogtúrának a Fertő partján. Az Extrém Burgenland ifjúsági programjaként megvalósult School of Walk nemcsak fizikai kihívást, hanem közösségi és természetközeli élményt is adott a résztvevőknek.

Téli csend és mínusz fokok fogadták pénteken reggel a túrázókat a Fertő partján. A párás levegőben egymás után indultak útnak a hátizsákos diákok: öt magyar és két osztrák iskola tanulói, akik erre a napra közös csapattá váltak.

A fiatalok Hegykőről indultak, és a Fertő–Hanság Nemzeti Parkon keresztül gyalogolták le a 26 kilométeres távot egészen az osztrák Illmitzig.

A hosszú út nemcsak a fizikai állóképességet tette próbára, hanem lehetőséget adott arra is, hogy a diákok testközelből ismerjék meg a világörökségi tájat. A Fertő különleges élővilágát Tislér Diána túravezető mutatta meg a diákoknak.