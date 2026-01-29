Világkörüli útra indultak a gyerekdalok – elképesztő zenei kaland a Magyar Zene Házában

Világzenei körutazásra hívta a családokat az Eszterhéj Műhely zenekar a Magyar Kultúra napján. A VILÁGJÁRÓ GYEREKDALOK című lemez Kelet-Közép-Európa zenei világába kalauzolja el a hallgatóit. A különböző térségek népzeni kincsét, mint a hagyományőrzés és a zenepedagógia legfőbb eszközét hozza el a műkedvelőknek.

Balkáni ritmusok, magyar népzenei motívumok és távoli országok gyermekdalai találkoznak az Eszterhéj Műhely új lemezén. A Világjáró Gyermekdalokat a Magyar Zene Házában mutatták be.

A Táncol a jegenyefa című görög gyermekdalon keresztül a morva csalimesén át egészen a Tik, lúd, libabegy cigány gyermekdalig a Közép- Kelet Európa népzenei kincse segíti a hagyományok megőrzését és továbbadását most már 6 éve.

Az Eszterhéj Műhely évek óta azon dolgozik, hogy a népzene élő, szerethető és játszható legyen a legkisebbek számára is.



Az európai népek zenéjéből inspirálódva, az adott népre jellemző autentikus hangzásban szólalnak meg a dalösszeállítások, rengeteg nyelvi és zenei játékkal fűszerezve, gyermekközpontú módon.