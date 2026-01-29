Magyar Ikarusokkal turbózzák fel a helyi tömegközlekedést Komlón

Ez a 12 méteres busz egyenként 86 utast képes szállítani. Komlón mostantól hét ilyen elektromos meghajtású Ikarus köti össze a városrészeket. A fejlesztéssel buszok átlagéletkora lecsökkent 5 évre.

Az alacsonypadlós járművek nemcsak Magyarországon, hanem határon túl is beváltak, köztük Romániában, Görögországban és Németországban. 2025-ben 20 magyar fejlesztésű és gyártású Ikarust adtak át, amik egy év alatt 160 ezer kilométert tettek meg november végéig, ezzel 128 tonna szén-dioxid kibocsátástól kímélték meg a környezetet.