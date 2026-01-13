Ukrán kémek a spájzban? Ceber Roland beismerése mindent borít, még a Telex is visszakozott

Hivatalossá vált a menetrend: Sulyok Tamás köztársasági elnök kitűzte az áprilisi voksolást, így mostantól élesben megy a harc, ahol a tét nem kevesebb, mint a háború elkerülése és a biztos választás lehetőségének felismerése. A kampányrajt azonban sötét árnyakat is vet: Ceber Roland sokkoló beismerése arról, hogy mi köze van az ukrán titkosszolgálathoz, alapjaiban rengeti meg a baloldal hitelességét, miközben ironikus módon még a liberális Telex is kénytelen volt bevédeni a magyar gyermekvédelmi rendszert. A stúdióban Gajdics Ottó világít rá a Tisza Párt cinizmusára, akik nemcsak a társadalmat, de saját híveiket is teljesen hülyének nézik. Mellette Móczár Gábor a néma, "logófejű" jelöltek esélytelenségét elemzi, Boros Bánk Levente pedig arról álmodozik, bárcsak ki mernének állni ezek a bábok egy valódi vitára.