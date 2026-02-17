NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Ők a háború néma áldozatai

A háború nemcsak embereket sebez meg. A romok között ott maradnak azok is, akik nem értik mi történik körülöttük. Kutyák várják hiába gazdájukat, macskák bújnak meg pincék sötétjében, haszonállatok kóborolnak ellátás nélkül. Nem tudnak menekülni tudatosan, csak túlélni próbálnak ösztönből. Ők a háború néma áldozatai.

  • Radar
  • 1 órája
  • Forrás: Hír TV
A háború gyökeresen megváltoztatta az emberek életét  Ukrajnában. És velük együtt azokét az állatokét is, amelyek sok család számára társat, megélhetési forrást, vagy éppen élelmet biztosítanak. 

A frontvonal közelében és a hátországban egyaránt komoly kihívás a túlélés.

A vadon élő állatok, a haszonállatok és a hátrahagyott házi kedvencek is komoly veszélyekkel szembesülnek. A háború kezdete óta önkéntesek járják a kiürült településeket, hogy megmentsék a hátrahagyott háziállatokat.

 

