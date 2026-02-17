Ők a háború néma áldozatai

A háború gyökeresen megváltoztatta az emberek életét Ukrajnában. És velük együtt azokét az állatokét is, amelyek sok család számára társat, megélhetési forrást, vagy éppen élelmet biztosítanak.

A frontvonal közelében és a hátországban egyaránt komoly kihívás a túlélés.

A vadon élő állatok, a haszonállatok és a hátrahagyott házi kedvencek is komoly veszélyekkel szembesülnek. A háború kezdete óta önkéntesek járják a kiürült településeket, hogy megmentsék a hátrahagyott háziállatokat.