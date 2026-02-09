NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Oroszország nem fog olajat szállítani a világpiacra, ha árplafont vezetnek be

Ízelítő a tartalomból, többek között: beterjesztette az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot az Európai Bizottság. Az orosz nyersolajra teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezet be az EU. Illetve Moszkva árnyékflottájának további 43 hajója kerül tiltólistájára. A pénzügyi szektorban húsz további regionális orosz bankot sújt szankcióval az Unió, és fellép a kriptovalutákkal kereskedő platformok ellen is.

Vendégek: Siklósi Péter a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Stier Gábor főszerkesztő, Moszkvatér.com. 

 

A Láncreakció mai témái: 

  • Ukrajna tíz fegyvergyártó központot hoz létre Európában
  • A francia vezérkari főnök kijelentette, hogy egy kiterjedt háborúra készülnek
  • Jelenleg semmi sem korlátozza a nukleáris fegyverkezést, ezen változtatna az Egyesült Államok


 

 

