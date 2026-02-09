Oroszország nem fog olajat szállítani a világpiacra, ha árplafont vezetnek be

Ízelítő a tartalomból, többek között: beterjesztette az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot az Európai Bizottság. Az orosz nyersolajra teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezet be az EU. Illetve Moszkva árnyékflottájának további 43 hajója kerül tiltólistájára. A pénzügyi szektorban húsz további regionális orosz bankot sújt szankcióval az Unió, és fellép a kriptovalutákkal kereskedő platformok ellen is.