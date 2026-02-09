Magas lóról esett egy hatalmasat a Tisza az időközi választáson

Alul maradt a Tisza jelöltje Balmazújvárosban, egyértelmű a kormánypárt előnye - jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője az Igazság Órájában. Mráz Ágoston Sámuel szerint ennek már országos üzenete is van, hiszen a választók az egész városról döntöttek, de az eredmény túlmutat ezen. A szakértő úgy véli, most kiderült az is, hogy a Tisza Pártnak nincs előnye és 2024 nyara óta nem erősödött a párt.
A Fidesz és a Tisza közötti zajló meccs, választási főpróba. Így hivatkozott több balos médium is a Balmazújvárosi időközi választásra.
Az eredmény ismeretében már az ellenzéki szimpatizánsok is visszafogottabban kommenteltek.