Magyarországot tartja második hazájának

A balkáni ritmusok és a magyar szívverés találkozása – a „Magyarország a második hazám” című dokumentumfilm bemutatóján Boban Marković zenei világának életöröme minden jelenlévőt magával ragadott.

  • 4 órája
  • Forrás: Hír TV
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotást a szerb-magyar kulturális évad kiemelt eseményeként mutatták be. A film Boban Marković életét és művészetét állítja a középpontba. Jelentősége azonban messze túlmutat a filmélményen. Kultúrák találkozásáról, a két nép barátságáról és az alkotói együttműködésről szól. Káel Csaba filmrendező és filmügyi kormánybiztos köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az ilyen alkalmak erősítik a történelmi kapcsolatokat és lehetőséget adnak egymás mélyebb megismerésére.

 

