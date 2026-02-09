Magyarországot tartja második hazájának

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotást a szerb-magyar kulturális évad kiemelt eseményeként mutatták be. A film Boban Marković életét és művészetét állítja a középpontba. Jelentősége azonban messze túlmutat a filmélményen. Kultúrák találkozásáról, a két nép barátságáról és az alkotói együttműködésről szól. Káel Csaba filmrendező és filmügyi kormánybiztos köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az ilyen alkalmak erősítik a történelmi kapcsolatokat és lehetőséget adnak egymás mélyebb megismerésére.