Középkori állapotok a határon túl: Kárpátalja az áramszünetek fogságában

Döbbenetes állapotokról számolt be Dunda György tudósító a HírTV Napindító című műsorában: Kárpátalját is elérte a totális áramkrízis, miután a szomszédos régióban található hőerőművet súlyos orosz támadás érte. A térségben naponta mindössze 3-4 órát van áram, ami teljesen megbénítja a mindennapi életet.
A tudósító szerint a civilizációból való visszazuhanás élményét élik át az emberek: sokan az éjszakai órákban, amikor épp van szolgáltatás, kénytelenek főzni vagy mosni. Miközben a nemzetközi partnerek a végsőkig tartó kitartásról beszélnek, a lakosság magára maradt a sötétségben, és a szakemberek szerint a rendszer helyreállítása még béke esetén is éveket vehet igénybe.