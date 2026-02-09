Középkori állapotok a határon túl: Kárpátalja az áramszünetek fogságában

A tudósító szerint a civilizációból való visszazuhanás élményét élik át az emberek: sokan az éjszakai órákban, amikor épp van szolgáltatás, kénytelenek főzni vagy mosni. Miközben a nemzetközi partnerek a végsőkig tartó kitartásról beszélnek, a lakosság magára maradt a sötétségben, és a szakemberek szerint a rendszer helyreállítása még béke esetén is éveket vehet igénybe.