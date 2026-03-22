„Soha nem felejtjük el, mivel tartozunk a magyaroknak” – Alice Weidel Budapesten

A CPAC Hungary 2026 konferencia egyik kiemelt szónokaként Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke tartott nagyívű beszédet Budapesten, amelyben Európa jelenlegi helyzetét az „apokalipszis lovasaihoz” hasonlította.
Alice Weidel hangsúlyozta, hogy a kontinens civilizációja három pilléren – a görög filozófián, a római jogon és a keresztény hagyományokon – nyugszik, ám ezek az értékek ma belső fenyegetés alatt állnak. Az ellenzéki politikus élesen bírálta a brüsszeli „globalista elitet”, az illegális migrációt, valamint az „ökoszocialista” gazdaságpolitikát, amely szerinte szándékosan rombolja a jólétet és az ipart.
A pártvezető külön kiemelte a magyar és a német nép történelmi sorsközösségét, majd
köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnöknek a vendéglátásért, akit a „szabadság megingathatatlan bajnokának” nevezett
Beszédében kitért az ukrajnai konfliktusra is, leszögezve, hogy ez „nem a mi háborúnk”, és bírálta a szólásszabadság korlátozását célzó törekvéseket. Zárásként hitet tett a szuverén nemzetállamok szövetsége mellett, hangsúlyozva, hogy a patriótáknak Európa-szerte össze kell fogniuk a szabadság és az önmeghatározás védelmében.