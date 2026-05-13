A kínai és amerikai elnök gazdasági és geopolitikai kérdésekben egyeztet

Kétségekkel fogadják a kínai lakosok az amerikai és a kínai elnök találkozóját. A világ két legnagyobb gazdaságának vezetői fél év után ülnek ismét tárgyalóasztalhoz.

Eredetileg márciusban találkozott volna Hszi Csin-ping-el, de akkor azt az iráni háború miatt elhalasztotta Donald Trump.

Donald Trump több technológiai iparág vezetőit is magával vitte Pekingbe, köztük a Tesla cég első emberét, Elon Muskot és az Apple cég vezérigazgatóját, Tim Cookot is. A csúcstalálkozó nem csupán a két ország szempontjából fontos, politikai és gazdasági következményekkel jár majd Európa, Japán és Dél-Korea számára is. A világ vezetői azt remélik, hogy a mostani egyeztetés az iráni konfliktus lezárását is előmozdítja. Washington azonban elutasít minden kínai segítséget a konfliktus rendezése érdekében.

Anna Kelly, a Fehér Ház sajtófőnök-helyettese közölte, hogy csütörtök reggel kerül sor a megnyitóünnepségre és a találkozóra, az út pedig pénteken ér véget. Az Egyesült Államok tervei szerint még ebben az évben viszonozzák a látogatást és fogadják a kínai vezetőt.

A kereskedelmi és gazdasági, valamint a geopolitikai témákon túl technológiai, katonai és bányászati kérdésekről is szó lesz az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóján. A témákról Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója számolt be.