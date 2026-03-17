A mosdatás nem segít: amikor már a Partizán is kénytelen elhatárolódni a Tisza Párttól

Már a Partizán műsorvezetője is elítéli azt a képet, amin Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke egy karlendítést végez. Gulyás Márton szerint pedig Tárkányi Zsolt egy elég szerencsétlen magyarázatot adott az estre. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott: az az elvakult gyűlölet, ami a Tisza Pártból árad, napról napra, tartogat valami újat.
Már a Tisza Pártot nyíltan támogató Partizánban is élesen kritizálták Tárkányi Zsoltot és a pártot is a botrányos karlendítés miatt.
A Tisza Párt támogatói szerint egyértelmű a képen szereplő mozdulat.
Izrael Magyarországi Nagykövetsége szerint megengedhetetlen minden olyan cselekmény, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával járnak.
Egyúttal felszólították a Tisza Pártot, hogy ítélje el az ilyen eseteket.