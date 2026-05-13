Az uniós pénzek kérdésében is hallgat Orbán Anita

Orbán Anita hallgat arról, hogyan hoznák haza az uniós forrásokat - hívta fel a figyelmet Juhász Hajnalka híradónknak.

A KDNP országgyűlési képviselője kifejtette: a külügyminiszter meghallgatásán egyetlen szó sem esett arról, hogy az Európai Unió által meghatározott feltételek közül melyeknek tennének eleget a pénzösszegért cserébe. Beszédes, hogy kedden amikor Magyar Péter bemutatta a Tisza-kormány minisztereit, már meg sem említette az uniós pénzek hazahozatalát Orbán Anita feladatkörében.